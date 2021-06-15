Сегодня в Татарстане ожидается жара до +31 и гроза
Во вторник, 15 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, днем локально град.
Ветер западный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе сильный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26—30 градусов.Общество Татарстан
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