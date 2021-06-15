Материнская компания «Фридом Финанс» за год увеличила чистую прибыль в 6,5 раза

FreedomHoldingCorp., представленный в России инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и Банком «Фридом Финанс», нарастил выручку на 189%. По итогам фискального 2021 года, который завершился 31 марта, общая выручка холдинга достигла $353 миллионов.

Основными драйверами роста стали повышение комиссионных доходов до $272 млн и увеличение прибыли от торговых операций по ценным бумагам до $46 млн по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года в размере $93 млн и $15 млн соответственно. В процентном исчислении рост указанных направлений составил 193% г./г. и 209% г./г.

Чистая прибыль холдинга за 2021 фискальный год, по сравнению с 2020-м, повысилась в 6,5 раза, достигнув $143 миллионов.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, увеличилась на $2,07 и составила $2,45. Прочий совокупный доход с $7 млн вырос в 2021 финансовом году до $145 млн. В течение года, закончившегося 31 марта 2021-го, активы и обязательства холдинга увеличились на $1,565 млн и $1,419 млн соответственно.

— Мы продолжили наращивать свою долю, укрепили позицию в рейтингах лидеров фондовых бирж по всему региону. Наша группа стабильно держит оборот свыше 1 млрд акций в США, становясь все более заметной на самом крупном и развитом рынке мира. Сейчас наши основные задачи заключаются том, чтобы сохранить этот рост и сосредоточиться на формировании экосистемы во всех странах и регионах присутствия компании. Мы благодарны нашим инвесторам за высокое доверие, а сотрудникам за профессионализм, — отметил Тимур Турлов, CEO FreedomHoldingCorp. и основатель ИК «Фридом Финанс».

Совокупные расходы холдинга в отчетном периоде выросли на $86 млн, или на 91%. Увеличение комиссионных, операционных и процентных расходов составило $51 млн, $17 млн и $15 млн соответственно. В холдинге повышение затрат обуславливают расширением бизнеса: увеличением количества клиентов и объема совершаемых ими сделок, ростом процентных расходов по остаткам на банковских счетах клиентов, а также повышением расходов на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений репо по ценным бумагам и по выпущенным долговым ценным бумагам.

По состоянию на 31 марта 2021 года в холдинге открыто свыше 290 тыс. клиентских счетов, что на 61 тыс., или 27%, больше в сравнении с аналогичным показателем по состоянию на 31 декабря 2020 года.