За работу нежелательных НПО в России вводится уголовная ответственность

За участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России, вводится уголовная ответственность — Госдума РФ приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Можно лишиться свободы на четыре года или получить штраф в размере 500 тыс. рублей за работу в такой НПО, сообщает ТАСС. За организацию НПО можно лишиться свободы на шесть лет. За сбор средств для нежелательных НПО тюремный срок составит 1—5 лет.

В апреле глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что США усиливают попытки повлиять на политическую конкуренцию в стране в связи с приближением выборов в парламент. По его словам, иностранные неправительственные организации финансируют российскую оппозицию, которая без их поддержки не в силах самостоятельно «набрать политический вес».

Алексей Нечаев