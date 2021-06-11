В Госдуме прорабатывают вопрос создания программы безопасности в школах

В Госдуме работают над вопросом создания программы обеспечения безопасности школ, так как у школ и муниципалитетов на это недостаточно средств. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрей Исаев.

«Надо инициировать создание программы «Безопасность школьников», которая как минимум [...] была бы в субъектах Федерации — но, конечно, наша цель, и мы будем это предлагать — создать такую федеральную программу», — цитирует Исаева «Интерфакс».

Он отметил, что школы не могут обеспечить себе защитный забор, металлоискатели, видеонаблюдение, обеспечить безопасность не могут, поэтому нужна программа в поддержку.

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию №175 с оружием и устроил стрельбу. Погибли девять человек, семеро из них — дети. Пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС. Галявиев находится под арестом по обвинению в массовом убийстве.



Ольга Плешкова