Переживший остановку сердца футболист сборной Дании, опубликовал селфи из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал новый пост в «Инстаграме». Он выложил селфи из больницы, где оказался после инцидента с остановкой сердца во время матча чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии.

«Привет всем. Большое спасибо за ваши милые и потрясающие приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», — написал Эриксен.

Напомним, в конце первого тайма матча между Данией и Финляндией на Евро-2020 лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. Медицинским работникам пришлось экстренно на поле делать непрямой массаж сердца. Спустя десять минут Эриксен был отправлен на машине скорой помощи в реанимацию.

Чуть позже эксперт по кардиологии предположил, что футболисту придется завершить профессиональную карьеру после случившегося.