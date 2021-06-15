В казанском ЖК «Салават купере» начали создавать парк

Фото: мэрия Казани

В Казани в жилом комплексе «Салават купере» начали создавать парк. Об этом говорится на сайте мэрии.

В парке появятся три зоны: озеро, центральная площадь и зона активности. Проект благоустройства, который уже прошел общественные обсуждения, предусматривает комплексное озеленение, а также устройство газона с автоматической системой полива.

Сначала в будущем парке собираются осушить болотистую местность выторфовкой существующего слоя грунта с заменой новым и дальнейшей утрамбовкой, а затем приступить к устройству зоны активности.

Фото: мэрия Казани

Недавно пресс-служба мэрии Казани опубликовала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере».

Всего в этом году в Казани реконструируют и благоустроят шесть общественных пространств: помимо парка в ЖК «Салават купере» это набережная озера «Нижний Кабан», парк «Черное озеро», сквер им. Л.Н.Толстого, участок вблизи Голубых озер и озеро Чайковое. Подробнее — в материале «Реального времени».

