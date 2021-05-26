Мэрия Казани показала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере» — фото

Фото: мэрия Казани

Пресс-служба мэрии Казани опубликовала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере». Сегодня их показали мэру Ильсуру Метшину.

Территория будет поделена на зону для пикников и тихого отдыха, площадь для проведения мероприятий, многофункциональные детскую и спортивную площадки.

Фото: мэрия Казани

В парке посадят дубы, яблоню сибирскую, клен, тополь, сосну, вяз, можжевельник, снежноягодник и айву.

Фото: мэрия Казани

Благоустройство пройдет в две очереди.

Фото: мэрия Казани

Напомним, строительство первого в микрорайоне общественного пространства стартует в этом году. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой в непосредственной близости к школе и детским садам.