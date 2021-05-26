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Мэрия Казани показала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере» — фото

13:11, 26.05.2021 5
Мэрия Казани показала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере» — фото
Фото: мэрия Казани

Пресс-служба мэрии Казани опубликовала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере». Сегодня их показали мэру Ильсуру Метшину.

Территория будет поделена на зону для пикников и тихого отдыха, площадь для проведения мероприятий, многофункциональные детскую и спортивную площадки.

Фото: мэрия Казани

В парке посадят дубы, яблоню сибирскую, клен, тополь, сосну, вяз, можжевельник, снежноягодник и айву.

Фото: мэрия Казани

Благоустройство пройдет в две очереди.

Фото: мэрия Казани

Напомним, строительство первого в микрорайоне общественного пространства стартует в этом году. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой в непосредственной близости к школе и детским садам.

Фото: мэрия Казани
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 май
    по размерам это сквер.... а по фантазиям и пиару - громадный парк... наверно на много миллиардов ( если пар) или на 2-3 млн. если сквер
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    Анонимно 26 май
    факты пожалуйста!!!
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    Анонимно 26 май
    В смысле? Что обещали, то и планируют строить. Вроде все сходится. СК давно заждались норм парка.
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    Анонимно 26 май
    как вы определяете сквер или парк? Просто находу сочиняете? Про размеры даже нет инфы в статье
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    Анонимно 26 май
    рано хороните,проект хороший
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