Мэрия Казани показала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере» — фото
Пресс-служба мэрии Казани опубликовала эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере». Сегодня их показали мэру Ильсуру Метшину.
Территория будет поделена на зону для пикников и тихого отдыха, площадь для проведения мероприятий, многофункциональные детскую и спортивную площадки.
В парке посадят дубы, яблоню сибирскую, клен, тополь, сосну, вяз, можжевельник, снежноягодник и айву.
Благоустройство пройдет в две очереди.
Напомним, строительство первого в микрорайоне общественного пространства стартует в этом году. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой в непосредственной близости к школе и детским садам.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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