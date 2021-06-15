В Актанышском районе Татарстана завершается ремонт дороги по нацпроекту

В Актанышском районе завершается ремонт участка региональной дороги Актаныш — Муслюмово — совхоз имени Кирова. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорога запроектирована по нормативам четвертой технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части 7 м. На участке от 0 по 2,5 км выполнено устройство выравнивающего слоя, сверху уложен слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона ЩМА-8.

Рабочим осталось укрепить обочины щебнем по 1,5 м с каждой стороны, установить дорожные знаки и три остановки, нанести разметку, передает ведомство.

Дорога в 14 км соединяет населенные пункты Старое Сафарово, совхоз имени Кирова, выходит на федеральную трассу М-7 «Волга». По ней проходит школьный маршрут.

Также по нацпрограме в Нижнекамском районе продолжается ремонт автодороги Чистополь — Нижнекамск через село Большое Афанасово. Общая протяженность участка 1,24 км.



Ольга Плешкова