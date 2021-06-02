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В Нижнекамском районе временно перекрыли дорогу

19:09, 02.06.2021
В Нижнекамском районе временно перекрыли дорогу
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамском районе продолжается ремонт автодороги Чистополь — Нижнекамск через село Большое Афанасово. Общая протяженность участка 1,24 км. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнекамска.

С 1 июня и до окончания работ будет перекрыто движение транспорта на этом участке дороги. Ремонт делают по программе «Безопасные и качественные дороги».

В Казани до 28 апреля 2022 года продлили ограничение движения по проезжей части улицы Муштари. Это связано со строительными работами.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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