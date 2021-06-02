В Нижнекамском районе временно перекрыли дорогу

В Нижнекамском районе продолжается ремонт автодороги Чистополь — Нижнекамск через село Большое Афанасово. Общая протяженность участка 1,24 км. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнекамска.

С 1 июня и до окончания работ будет перекрыто движение транспорта на этом участке дороги. Ремонт делают по программе «Безопасные и качественные дороги».



В Казани до 28 апреля 2022 года продлили ограничение движения по проезжей части улицы Муштари. Это связано со строительными работами.

Алексей Нечаев