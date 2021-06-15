В Почте России назвали страны, куда чаще всего отправляют письма

В Почте России рассказали, в какие страны россияне чаще всего отправляли письма. Больше всего писем было отправлено в Белоруссию, Казахстан и Украину.

Четвертое место в рейтинге занимает США, а на пятое — Германия.

Меньше всего корреспонденции было отправлено в Арубу, Бонэйр и Ботсвану.

Интересно, что в случае с посылками ситуация другая. От российских интернет-магазинов больше всего посылок ушло в США (32,7%) и Германию (8,3%), Великобританию (5,7%), Украину (4,9%) и Канаду (3,5%), пишет RT.

В июне «Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств. Об этом сообщается на сайте компании.

Ольга Плешкова