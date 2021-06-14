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В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека

18:52, 14.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще четыре летальных исхода от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

Жертвами инфекции стали двое мужчин 1938 и 1951 годов рождения и две женщины 1933 и 1992 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 14 июня в Татарстане зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

В последний раз случаи смерти от COVID-19 были подтверждены 11 июня. Тогда скончались трое человек — двое мужчин 1950 и 1952 годов рождения и женщина 1966 года рождения.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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