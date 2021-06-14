В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека
В Татарстане подтвердились еще четыре летальных исхода от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.
Жертвами инфекции стали двое мужчин 1938 и 1951 годов рождения и две женщины 1933 и 1992 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 14 июня в Татарстане зарегистрировано 518 случаев смерти от коронавируса.
В последний раз случаи смерти от COVID-19 были подтверждены 11 июня. Тогда скончались трое человек — двое мужчин 1950 и 1952 годов рождения и женщина 1966 года рождения.
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