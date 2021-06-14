Число пострадавших в пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 21, в их числе ребенок

Фото: кадр видео

Количество пострадавших на газовой заправочной станции в Новосибирске возросло до 21, в их числе — ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Ирину Большакову.



По ее словам, в больницу поступили еще двое мужчин в состоянии средней степени тяжести, двое — тяжелой степени и один ребенок в состоянии средней степени тяжести. Ребенку девять лет.

Пострадавшие обратились в ближайшую больницу, и медики перевели их в ожоговый центр.

Фото: кадр видео

Пожар произошел сегодня на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе. Сначала сообщалось о шести пострадавших, затем число возросло до 16. Большинство пострадавших — работники АЗС и промзоны, где находится заправка. Все мужчины. В большинстве случаев у пострадавших ожоги, ушибы и травмы.

Маргарита Головатенко