Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16

Фото: кадр видео

В результате пожара на газовой заправке в Новосибирске число пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



В настоящее время степень тяжести состояния пострадавших устанавливается. Большинство пострадавших — работники АЗС и промзоны, где находится заправка. Все мужчины. В большинстве случаев у пострадавших ожоги, ушибы и травмы.

Пятеро — в тяжелом состоянии, 11 человек — в состоянии средней и легкой степени тяжести, четверо из них от госпитализации отказались. Среди пострадавших есть двое пожарных, обоих госпитализировали.

Пожар на АЗС в Новосибирске локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

Фото: кадр видео

Пожар произошел сегодня на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе. Сначала сообщалось о шести пострадавших.

Маргарита Головатенко