В реке Зай в Татарстане зафиксировали превышение ПДК азота нитритного

В реке Зай в Бугульме и Лениногорске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации азота нитритного, сообщает Гидрометцентр РТ.



Специалисты отобрали пробы поверхностных вод в начале мая, и на основе их анализа получили данные о превышении ПДК азота нитритного.

Превышение ПДК зафиксировали на двух участках: на 1 км ниже Лениногорска и на 1 км ниже впадения в реку Камышлинку, а еще на 1 км ниже Бугульмы, у деревни Александровки и на 3 км ниже сброса сточных вод городских очистных сооружений. В первом месте ПДК было превышено десятикратно, а концентрация азота нитритного в воде составила 0,202±0,030 мг / куб. дм. Во втором месте отбора проб значения превысили 11,5 раз, составив 0,230±0,034 мг / куб. дм.

ПДК для соединений азота нитритного составляет 0,02 мг / куб. дм. от 0,2 до 1,0 мг / куб. дм считается высоким значением, а более 1.0 мг / куб. дм — экстремально высоким.

На днях в Набережных Челнах две городские станции зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе.

Маргарита Головатенко