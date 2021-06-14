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Путин об инциденте с Навальным: «У нас нет такого обычая — кого-либо убивать»

15:59, 14.06.2021
Путин об инциденте с Навальным: «У нас нет такого обычая — кого-либо убивать»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов, сообщает ТАСС.

Так российский лидер ответил на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на оппозиционного политика Алексея Навального. «У нас нет такого обычая — кого-либо убивать», — ответил он в интервью.

Еще он заявил, что условия содержания в колонии Навального не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные.

Фото: kremlin.ru

В том же интервью на вопрос журналиста о том, готов ли он рассмотреть обмен осужденных в России американских граждан, президент ответил утвердительно.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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