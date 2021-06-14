Путин не исключил возможность обмена заключенными между Россией и США

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность обмена заключенными между Россией и США в эксклюзивном интервью телеканалу NBC.



На вопрос журналиста о том, готов ли он рассмотреть обмен осужденных в России американских граждан, президент ответил утвердительно.

«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — приводит слова российского лидера RT.

Фото: pnp.ru

Ранее Путин заявлял, что ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога во время их встречи в Женеве 16 июня.

Маргарита Головатенко