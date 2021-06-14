В Челнах пенсионерка выпала из окна многоэтажного дома

В Набережных Челнах вечером 12 июня возле одного из домов в 64-м комплексе обнаружили тело женщины с признаками падения с высоты.



Установлено, что женщине 67 лет и она была жительницей этого дома. Причина случившегося пока не ясна. По предварительным данным, женщина была тяжело больна, сообщают «Челнинские известия».

В начале июня прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения 13-летней девочки с высоты в строящемся доме. Она оступилась на лестничной площадке и упала с высоты в строящемся доме в 64-м комплексе. Девочка пришла на стройку по просьбе бабушки, которая попросила внучку съездить к знакомому семьи. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали перелом ключицы и бедра.

В мае в челнинском поселке Сидоровка малолетний ребенок выпал из окна. Мальчик упал возле козырька входа в подвальное помещение.

Маргарита Головатенко