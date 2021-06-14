В Аксубаевском районе Татарстана сильный град побил урожай
В деревне Пономаревка в Аксубаевском районе Татарстана град, прошедший в воскресенье, побил значительное количество урожая. Об этом сообщили жители деревни.
В появившемся в соцсетях видеоролике видно, что выпавший град лежит на большой площади хозяйства, а урожай побит. Как сообщили очевидцы, некоторые улицы деревень и сел из-за погодных условий оказались затопленными.
В начале июня сообщалось, что в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимых.
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