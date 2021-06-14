В Аксубаевском районе Татарстана сильный град побил урожай

Фото: кадр видео

В деревне Пономаревка в Аксубаевском районе Татарстана град, прошедший в воскресенье, побил значительное количество урожая. Об этом сообщили жители деревни.



В появившемся в соцсетях видеоролике видно, что выпавший град лежит на большой площади хозяйства, а урожай побит. Как сообщили очевидцы, некоторые улицы деревень и сел из-за погодных условий оказались затопленными.

Фото: кадр видео

В начале июня сообщалось, что в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимых.

Маргарита Головатенко