Регбист «Стрелы» вызван в сборную России

Крайний трехчетвертной «Стрелы» Сергей Евсеев получил вызов в сборную России по регби-7 — национальная команда будет готовиться ко второму туру чемпионата Европы на базе в Новогорске. Соревнования пройдут в Москве с 25 по 28 июня. Сам чемпионат России по регби-7 будет сыгран в 4 тура с июля 2021 года по март 2022 года.

Также определены сроки первого тура чемпионата России. Первый тур чемпионата запланирован на 24—25 июля, осенняя часть (11 туров) завершится в октябре. Возобновится турнир в апреле 2022 года, регулярный чемпионат закончится в начале июня. Планируется, что в турнире сыграют 10 клубов. Кубок России пройдет с августа по октябрь.

Помимо этого, официальный сайт казанской «Стрелы» сообщает о том, что команду покинули пять игроков. Это полузащитник схватки Тимур Исмаилов, защитник Хетаг Дзобелов, у которых истекли сроки контрактов, и защитник Алексей Цейцин, вернувшийся после аренды в «Енисей-СТМ». Также команду покинули два легионера защитник Донован Ду Рандт и нападающий Гихард Визаж.



Джаудат Абдуллин