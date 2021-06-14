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Синоптики предупредили о грозе, порывистом ветре и граде в Татарстане во вторник

12:20, 14.06.2021
Синоптики предупредили о грозе, порывистом ветре и граде в Татарстане во вторник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев о возможных неблагоприятных погодных условиях во вторник, 15 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Местами на территории Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, днем локально град. В Казани сильные дожди ожидаются в дневное время.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, жаркая погода и грозы прогнозируются до среды. Вчера сильный град выпал в нескольких районах Татарстана, ураганный ветер снес декорации Сабантуя в Арске.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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