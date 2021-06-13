В Гидрометцентре РТ рассказали, какая погода ждет татарстанцев в начале следующей недели

В Татарстане в начале следующей недели потеплеет до +31 градуса, в отдельных районах пройдут грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 14 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Локально град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе сильный, местами порывами до 17—22 м/с. Днем ожидается до +25..+30˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 июня местами ожидаются кратковременные дожди. Днем и вечером в отдельных районах пройдет гроза, ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Воздух днем прогреется до +26..+31 градус.

В среду, 16 июня, вновь местами ожидается кратковременный дождь, гроза в отдельных районах. Максимальная температура воздуха днем +26..+31˚.

Сегодня в некоторых районах Татарстана выпал град.

Татьяна Леухина