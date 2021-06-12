В Казани ночью убили пенсионера

В Казани ночью убили пенсионера. Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Фатыха Амирхана, сообщил «Татарстан 24».

Отмечается, что мужчине нанесены множественные ножевые ранения. Жильцы сообщают, пенсионер незадолго до случившегося рядом с подъездом пил алкогольные напитки со своим знакомым. Чуть позже приятель погибшего ломился к соседям с просьбой вызвать скорую помощь и полицию. Убийца разыскивается с помощью видеокамер.

Недавно следователями Следкома России по РТ было возбуждено уголовное дело по статье убийство: 9 июня в селе Черемшан по улице Октябрьской был обнаружен труп 56-летнего мужчины из Удмуртии. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина, являющийся инвалидом второй группы по психическому заболеванию «умственная отсталость». Он пояснил, что у них с убитым возник конфликт на берегу реки, после чего он нанес мужчине несколько ударов палкой и осколком бутылки по различным частям тела.



Алексей Нечаев