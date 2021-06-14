Новые санкции США против российского госдолга вступили в силу

С понедельника, 14 июня, вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации. Об этом пишет ТАСС.

Фото: wikipedia.org

США объявили о введении новых санкции в апреле. Среди ограничительных мер: высылка десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.

Американским финансовым учреждениям теперь запрещено участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния или Минфином. Также американские финансовые учреждения не могут кредитовать рублевые или нерублевые средства этим трем организациям.

Введенные ограничения стали первыми мерами такого масштаба при нынешней администрации.