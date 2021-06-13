Сборная Украины проиграла Нидерландам в своем стартовом матче на Евро-2020

Сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3) в матче первого тура группы С на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Все голы в игре были забиты во втором тайме. Вначале Нидерланды вели в счете 2:0, благодаря точным ударам Вейналдума и Вегорста. Украина отыгралась за 15 минут до конца встречи — Ярмоленко издали и Яремчук после штрафного сравняли счет.

Фото: vk.com/euro2020

Но набрать очков украинцы не смогли. За 5 минут до финального свистка Думфрис выиграл верховое единоборство и отправил мяч в сетку ворот Бущана.

В другом матче этой группы Австрия обыграла со счетом 3:1 команду Северной Македонии. Македонцы станут следующим соперником сборной Украины на Евро-2020.