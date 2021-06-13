Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Сборная Австрии стартовала на чемпионате Европы-2020 по футболу с победы.
В первом туре группы С австрийцы одолели команду Северной Македонии. Счет был открыт 18-й минуте встречи Лайнером, на что македонцы ответили голом 37-летнего Пандева.
Победу австрийцам принес Грегорич, оказавшийся наиболее расторопным у ворот македонского голкипера Димитриевски. Третий гол в конце встречи забил Арнаутович, установивший окончательный счет — 3:1.
В группе С также выступают сборные Голландии и Украины, которые сегодня в 22:00 по мск выяснят победителя в очном поединке.
Напомним, чуть ранее англичане с минимальным счетом одолели Хорватию, благодаря голу Стерлинга.СпортФутбол
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