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Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

20:52, 13.06.2021
Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Австрии стартовала на чемпионате Европы-2020 по футболу с победы.

В первом туре группы С австрийцы одолели команду Северной Македонии. Счет был открыт 18-й минуте встречи Лайнером, на что македонцы ответили голом 37-летнего Пандева.

Победу австрийцам принес Грегорич, оказавшийся наиболее расторопным у ворот македонского голкипера Димитриевски. Третий гол в конце встречи забил Арнаутович, установивший окончательный счет — 3:1.

В группе С также выступают сборные Голландии и Украины, которые сегодня в 22:00 по мск выяснят победителя в очном поединке.

Напомним, чуть ранее англичане с минимальным счетом одолели Хорватию, благодаря голу Стерлинга.

СпортФутбол
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