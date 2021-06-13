Детский омбудсмен Татарстана назвала минусы ЕГЭ

Существующая форма сдачи ЕГЭ нуждается в модернизации. Сейчас существует перекос в сторону натаскивания на сдачу экзамена в ущерб настоящим, глубоким, системным знаниям. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она оценила высказывание депутата Госдумы Геннадия Онищенко, который призвал изменить формат единого государственного экзамена.

Волынец обратила внимание на то, что сейчас школы и курсы по подготовке к ЕГЭ имеют разные программы: отдельно подготовка к экзаменам, отдельно — изучение предмета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это говорит о том, что ЕГЭ оторван от реальности очень сильно, — отметила детский омбудсмен РТ.

России нужна единая форма сдачи экзамена на территории всей страны, которая исключала бы коррупционную составляющую. Но ЕГЭ в том виде, в котором есть сейчас, несовместим с истинными знаниями. Волынец считает, что российскую систему образования следует возвращать к советскому стандарту, поскольку она была гораздо эффективнее современной, передает «ФАН».

В январе Волынец рассказала, как Национальный родительский комитет, главой которого она является, добивался отмены введения обязательного экзамена по иностранному языку.



Татьяна Леухина