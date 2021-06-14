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В России создадут правительственную комиссию по садоводческим товариществам

02:34, 14.06.2021
В России создадут правительственную комиссию по садоводческим товариществам
Фото: wikimedia.org

Правительственная комиссия по вопросам развития коллективного садоводства и огородничества появится в России до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что единый орган нужен, так как сейчас за регулирование вопросов сферы садоводства отвечают сразу несколько органов власти. Кроме того, сфера ведения садоводства не является самостоятельной функцией государственного управления.

В апреле в Набережных Челнах разразился конфликт между тремя садовыми товариществами: «Росинка», «Зеленые горки» и «Родник» не могут разрешить вопрос с дорогой общего пользования.

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