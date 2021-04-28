В Челнах из-за дороги произошел конфликт между дачниками трех СНТ

Фото: скриншот

В Набережных Челнах разразился конфликт между тремя садовыми товариществами: «Росинка», «Зеленые горки» и «Родник» не могут разрешить вопрос с дорогой общего пользования.

По словам председателя «Росинки» Владимира Герасимова, дачники могут проехать на нижнюю территории его СНТ только через дорогу, проходящую по территории «Родника», но его глава не разрешает проезд.

Герасимов рассказал, что дело уже разбиралось в Тукаевском районном суде, который установил сервитут для садоводов «Росинки». По его словам, тогда экспертиза установила, что иного способа попасть на территорию нижней части «Росинки», кроме дороги через «Родник», нет, пишет издание Сhelny-biz.ru.

«Мы получили исполнительный лист, наш сервитут зафиксировали в Росреестре, утвердили схему. Но председатель на это наплевала», — сообщил Герасимов. На территории «Родника» сейчас установлен шлагбаум.

Похожая история с незаконным препятствованием въезду произошла в Казани: жильцы одного из многоквартирных домов по улице Серова требовали убрать шлагбаум, который перекрывает их машинам путь на парковку. При этом доступ к ней имели сотрудники офиса, расположенного в соседнем здании.



Татьяна Демина