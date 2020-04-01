Пропускной режим на въезд и выезд в города Татарстана: коротко о главном

Фото: Камиль Исмаилов

Набережные Челны: закрыты с 7 часов утра

Вчера вечером Римма Мухаметзянова, пресс-секретарь мэра Набережных Челнов, обнародовала сообщение о том, что с 7 часов утра 1 апреля город закрывается для свободного въезда и выезда автомобилей. В ее сообщении указана подробная информация о том, что в город смогут въезжать и передвигаться по нему те, кто по долгу службы сейчас должен работать, каждый обязан иметь с собой пропуск от предприятия и, конечно, паспорт.

В разговоре с «Реальным временем» Римма Равилевна уточнила:

— В республике введен режим самоизоляции. Есть множество людей, которые живут в Тукаевском районе, а работают в Набережных Челнах, и в эти дни они должны быть на работе. Для них ограничений нет: они просто будут иметь при себе справку от предприятия. Фуры с продуктами тоже ни в коем случае не будут стоять на дороге: нельзя допускать того, чтобы магазины имели проблемы с поставками. Эта мера вводится только для тех, кто недостаточно сознателен для соблюдения введенного режима и решает съездить в лес, в гости, погулять в соседний город. Все передвижения дальше собственного комплекса теперь должны быть зарегламентированы.

Сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев выпустил обращение к жителям города, в котором пояснил, что ограничение передвижения между населенными пунктами республики нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Альметьевск: 12 точек перекрытия

Сегодня в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что выезды из Альметьевска тоже закрыты с сегодняшнего утра. Подтверждение этому появилось позже на сайте администрации города и района. На выездах из города выставлены посты ГИБДД, а сотрудники МВД патрулируют Альметьевск и населенные пункты района, контролируя соблюдение режима самоизоляции. Проехать в город теперь можно только по спецпропуску (по работе) или в экстренном случае (например, в больницу).

Выезды из Альметьевска закрыты с сегодняшнего утра. Фото almetyevsk.tatar.ru

В Альметьевске установили 12 точек перекрытия, в районе — еще девять. Напомним, межмуниципальные перевозки в Татарстане отменили с сегодняшнего дня, грузовые автомобили будут передвигаться при наличии справки от отправителя.

Сегодня полицейские всего лишь объясняют, как это все работает и в каком порядке можно получить пропуск. А завтра начнутся штрафы при немотивированном удалении от дома (напомним, согласно новым поправкам в КоАП, они будут очень болезненными — от 15 до 40 тысяч рублей).

Нижнекамск, Зеленодольск и Елабуга: работа в рамках закона

В пресс-службе администрации Зеленодольского района сообщили, что сейчас отдельных ограничений на въезд и выезд из города нет, но порекомендовали обратиться за дальнейшей информацией в республиканский штаб по противодействию коронавирусу.

В пресс-службе Елабужского района тоже рассказали, что ограничений на въезд и выезд из города не вводилось:

— Город работает в рамках закона, как и предусмотрено постановлением кабмина РТ.

В пресс-службе Елабужского района тоже рассказали, что ограничений на въезд и выезд из города не вводилось. Фото tve24.ru

В Нижнекамске отменили работу городского транспорта (напомним, междугородние перевозки с сегодняшнего дня в республике прекращены). По сути, Марина Камелина, начальник пресс-службы Нижнекамского муниципального района, подтвердила очевидное: свободного перемещения без необходимости в республике больше нет в принципе — только на основании разрешений и документов.

— Но город у нас не закрыт. Район живет полноценной жизнью, однако посты и мобильные группы предупреждают население. У нас ведь тысячи людей из сел едут на работу в Нижнекамск или, наоборот, из города в район.

Поэтому «закрытие городов», по сути, представляет собой обычное выполнение мер по противодействию коронавирусу, введенных по всей республике. Передвижение между населенными пунктами Татарстана разрешено только по профессиональной необходимости или при экстренной угрозе жизни и здоровью. Все остальные перемещения за пределы ближнего радиуса от дома без специального разрешения недопустимы, за чем будут внимательно следить правоохранительные органы.

Руководство республики, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава администрации Альметьевского района Тимур Нагуманов и другие официальные лица в муниципалитетах Татарстана призывают жителей республики придерживаться установленных правил, быть сознательными — только от этого зависит, насколько быстро закончится этот режим.

Людмила Губаева