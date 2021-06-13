Исследование: 41% казанцев поддерживают идею введения безусловного базового дохода

В Казани 41% жителей поддерживают идею введения безусловного базового дохода. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Больше все сторонников введения базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%). В Перми и в столице Татарстана эта инициатива встретила мало поддержки. В Перми «за» введение базового дохода высказались 40% жителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом у казанцев самые скромные ожидания по сумме базового дохода — 26,6 тыс. рублей. Также на небольшую сумму (26,5 тыс. рублей) рассчитывают жители Ростова-на-Дону. Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35,6 тыс. рублей на человека в месяц) и Москве (35 тыс. рублей).

Мужчины активнее поддерживают идею введения безусловного базового дохода (52 и 47% соответственно). В опросе принимали участие 1,6 тыс. респондентов из 409 населенных пунктов России.

Тему введения безусловного дохода для россиян поднял на этой неделе зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Шеин. В партии предложили выплачивать россиянину по 10 тысяч рублей в месяц. «Реальное время» выясняло, много это или мало.