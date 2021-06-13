График проведения ЕГЭ сохраняется на всей территории страны

Фото: Максим Платонов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит в плановом режиме согласно расписанию, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Отмечается, что экзамены по русскому языку, математике и истории прошли в штатном режиме. Во всех регионах созданы все условия для защиты здоровья всех участников экзаменационного процесса.

фото: Максим Платонов

В июне сообщалось, что Минпросвещения России готово подумать над альтернативными Единому государственному экзамену (ЕГЭ) способами проверки знаний у школьников, однако они должны быть объективными и независимыми. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Нечаев