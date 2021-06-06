Новости общества

17:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минпросвещения готово рассмотреть альтернативы ЕГЭ

08:26, 06.06.2021 1
Минпросвещения готово рассмотреть альтернативы ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Минпросвещения России готово подумать над альтернативными Единому государственному экзамену (ЕГЭ) способами проверки знаний у школьников, однако они должны быть объективными и независимыми. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — цитирует Кравцова ТАСС.

Пока заменять ЕГЭ другими формами экзаменов министерство не планирует.

В Татарстане в этом году ЕГЭ сдают 16,5 тысячи одиннадцатиклассников, ОГЭ — 36 532 выпускника 9-х классов.

Ольга Плешкова
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    А чего тут искать то?! Надо взять за основу принципы и методы обучения в Советском образовании, сделав поправки на современность! И ещё, убрать принцип натаски на ЕГЭ и тестов с готовыми вариантами - как основу! Пусть дети думают и рассуждают, а не тычут пальцами наугад в готовые ответы! Мы именно так и учились, и наше Советское образование было одним из лучших!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также