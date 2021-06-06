Минпросвещения готово рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Минпросвещения России готово подумать над альтернативными Единому государственному экзамену (ЕГЭ) способами проверки знаний у школьников, однако они должны быть объективными и независимыми. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — цитирует Кравцова ТАСС.

Пока заменять ЕГЭ другими формами экзаменов министерство не планирует.

В Татарстане в этом году ЕГЭ сдают 16,5 тысячи одиннадцатиклассников, ОГЭ — 36 532 выпускника 9-х классов.



Ольга Плешкова