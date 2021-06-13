Факт разлива нефтепродуктов на побережье Сахалина проверит прокуратура

Александровск-Сахалинская городская прокуратура организовала проверку после публикаций в СМИ о разливе нефтепродуктов на побережье.

«В настоящее время заместитель городского прокурора совместно с начальником территориального отдела надзорной деятельности по Александровск-Сахалинскому району выехали на место», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В мае специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море около Туапсе. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Радионова.

Алексей Нечаев