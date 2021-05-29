Росприроднадзор обнаружил нефтяную пленку в Черном море возле Туапсе

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море около Туапсе. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Радионова.

Во вторник ГУ МЧС сообщило о разливе нефтепродуктов в акватории Черного моря в 790 метрах от берегов Туапсе. В городе ввели режим повышенной готовности, специалисты ликвидируют последствия разлива.

При этом виновника аварии до сих пор не нашли, уточнила Радионова в своем сообщении в Instagram.

В апреле разлив нефти обнаружили в Альметьевском районе РТ. Площадь загрязненного участка составила 418 кв. метров.

Татьяна Леухина