Аделина Сотникова: «Победа в Казани — одна из самых важнейших в жизни»

Фото: Максим Платонов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приехала в Казань в качестве члена жюри на конкурсе групп поддержки. По просьбе корреспондента «Реального времени» она вспомнила о своей победе 2009 года, когда, будучи 12-летней девочкой, выиграла взрослый чемпионат России в Казани.

— Это одна из важнейших побед в моей жизни, потому что я впервые стала чемпионкой страны. В принципе, на этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом? Но итоги чемпионата дали ответ на этот вопрос, мое сознание стало еще больше стремиться к тому, чтобы продолжить занятия спортом, уделять ему больше времени. Все поменялось настолько, что я тогда реально почувствовала желание выступать на международной арене, стать участницей больших чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. После чемпионата в Казани это стало уже моей мечтой.

Сегодня в Казани проходит Всероссийский фестиваль-конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов «CHEERLAB SHOW PRO».

Джаудат Абдуллин