На Сабантуе в Бугульме лошадь разнесла повозку и сбежала от наездника
На Сабантуе в Бугульме одна из лошадей разнесла повозку и сбежала от наездника. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.
Сообщается, что коня удалось поймать только после того, как он пробежал несколько кругов по ипподрому. Никто не пострадал, однако рысак получил травмы об обломки повозки.
Сегодня в поселке Балтаси во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу. Одного ребенка увезли на скорой.
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