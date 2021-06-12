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На Сабантуе в Бугульме лошадь разнесла повозку и сбежала от наездника

18:10, 12.06.2021
На Сабантуе в Бугульме лошадь разнесла повозку и сбежала от наездника
Фото: realnoevremya.ru

На Сабантуе в Бугульме одна из лошадей разнесла повозку и сбежала от наездника. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что коня удалось поймать только после того, как он пробежал несколько кругов по ипподрому. Никто не пострадал, однако рысак получил травмы об обломки повозки.

Сегодня в поселке Балтаси во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу. Одного ребенка увезли на скорой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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