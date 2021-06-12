На Сабантуе в Бугульме лошадь разнесла повозку и сбежала от наездника

На Сабантуе в Бугульме одна из лошадей разнесла повозку и сбежала от наездника. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что коня удалось поймать только после того, как он пробежал несколько кругов по ипподрому. Никто не пострадал, однако рысак получил травмы об обломки повозки.

Сегодня в поселке Балтаси во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу. Одного ребенка увезли на скорой.



Ольга Плешкова