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Соцсети: в Татарстане во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу

16:20, 12.06.2021
Соцсети: в Татарстане во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В поселке Балтаси во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как лошадь с телегой, на которой сидели люди, кинулась в толпу. Очевидцы сообщают, что одного ребенка увезли на скорой. В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

В августе прошлого года в Казани столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка. Пострадавших в результате происшествия не было.

Общество Татарстан
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