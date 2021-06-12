Соцсети: в Татарстане во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу

В поселке Балтаси во время празднования Сабантуя запряженная лошадь влетела в толпу. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как лошадь с телегой, на которой сидели люди, кинулась в толпу. Очевидцы сообщают, что одного ребенка увезли на скорой. В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

В августе прошлого года в Казани столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка. Пострадавших в результате происшествия не было.

