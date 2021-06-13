Студенты художественного училища разработали дизайн-проекты для казанских школьных столовых

Студенты Казанского художественного училища им. Фешина создали дизайн-проекты для школьных столовых города. Они представили свои работы генеральному директору Департамента продовольствия и социального питания Казани Риме Мухамедшиной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты выберут лучшие работы в ближайшее время. Авторов этих проектов пригласят к сотрудничеству для реализации дизайн-проектов в казанских школах, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В казанских школьных столовых к новому учебному году количество посадочных мест увеличится на 2 730. На ремонт 43 школьных столовых в этом году в столице РТ выделили 297,4 млн рублей.

