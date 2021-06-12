В этом году не будут проводить акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате

Организаторы акции «Бессмертный полк» решили не подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате 24 июня из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщила «Интерфаксу» сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Также он заявила, что в этом году не будет шествия, так как нигде не будут инициировать акцию.

фото: Ринат Назметдинов

Акция «Бессмертный полк» 9 мая прошла в онлайн-формате. Также и на Международной космической станции присоединились к акции. Фотографией с борта МКС в Instagram поделился российский космонавт Олег Новицкий.



Алексей Нечаев