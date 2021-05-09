На МКС присоединились к акции «Бессмертный полк»
На Международной космической станции присоединились к акции «Бессмертный полк». Фотографией с борта МКС в Instagram поделился российский космонавт Олег Новицкий.
«Бессмертный полк» на борту Международной космической станции — уже семейная традиция! Вечная память!» — написал он в описании к публикации.
Напомним, в России второй год подряд «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Сегодня во время его проведения некоторые граждане попытались разместить фотографии нацистских преступников. Организаторы акции передадут данные об этих фактах в Следственный комитет РФ.
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