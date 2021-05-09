Новости общества

07:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На МКС присоединились к акции «Бессмертный полк»

20:46, 09.05.2021
На МКС присоединились к акции «Бессмертный полк»
Фото: instagram.com/novitskiy_iss

На Международной космической станции присоединились к акции «Бессмертный полк». Фотографией с борта МКС в Instagram поделился российский космонавт Олег Новицкий.

«Бессмертный полк» на борту Международной космической станции — уже семейная традиция! Вечная память!» — написал он в описании к публикации.

Напомним, в России второй год подряд «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Сегодня во время его проведения некоторые граждане попытались разместить фотографии нацистских преступников. Организаторы акции передадут данные об этих фактах в Следственный комитет РФ.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также