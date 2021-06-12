Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«В этот знаменательный день каждый гражданин нашей огромной страны в полной мере ощущает свою личную причастность к грандиозным свершениям и великим победам, благодаря которым на протяжении веков созидалась и укреплялась российская государственность», — отметил он.

Минниханов добавил, что, несмотря на множество пройденных испытаний, современная Россия уверенно следует по пути мира, прогресса и стабильности.

«Сегодня от каждого из нас зависит судьба Отечества, и понимание этого делает нас еще более сильными, сплоченными и ответственными перед страной и своим народом», — заявил президент РТ.

В конце он пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, новых трудовых свершений, счастья, мира, добра и благополучия.

В субботу, 12 июня, в Казани отмечают День России. Программу мероприятий опубликовала мэрия города.

Алексей Нечаев