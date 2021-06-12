В августе завершится строительство двух новых детсадов в Пестречинском районе Татарстана

В деревне Куюки и в селе Богородское Пестречинского района РТ продолжается строительство детских садов. Закончить работу обещают в августе. Об этом сообщили на сайте Минобрнауки РТ.

В Куюках строится детсад на 220 мест. На объекте сейчас занимаются установкой всех инженерных сетей, началось устройство вентилируемого фасада и выполняется ряд других работ.

фото: Ринат Назметдинов (архив)

На 120 мест будет дошкольное учреждение в селе Богородское. На этом объекте ведутся такие же работы.

Строительство еще 16 детсадов планируют закончить в республике до конца года.

В мае сообщалось, что в селе Богородском и деревне Куюки наблюдается небольшое отставание от графика строительства детских садов, возводимых по нацпроекту «Демография». Однако власти Пестречинского района РТ заверяют, что оно не скажется на итоговой дате сдачи объектов.

Алексей Нечаев