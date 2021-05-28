В Куюках и Богородском отстают от графика строительства детсадов

В селе Богородском и деревне Куюки наблюдается небольшое отставание от графика строительства детских садов, возводимых по нацпроекту «Демография». Однако власти Пестречинского района РТ заверяют, что оно не скажется на итоговой дате сдачи объектов.

На сегодняшний день там проводят кирпичную кладку, устанавливают перегородки и плиты перекрытий. На первом этаже работы практические завершены. Параллельно рабочие штукатурят стены, обустраивают инженерные сети, электрику и вентиляцию.

«В селе Богородском за счет районного бюджета планируется заменить водопровод для обеспечения садика», — сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

На объектах задействованы более 50 каменщиков, а также сантехники, электрики и разнорабочие.

Детским садикам уже выбрали названия: в Куюках его назовут «Сказка», а в Богородском — «Золотой ключик».



В Куюках также продолжается строительство школы на 1 224 места. 17 марта на объекте начались земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания. В строительстве на тот момент задействовали около 200 человек и 40 единиц спецтехники.



Напомним, что из-за отсутствия школы, родители вынуждены возить детей в Казань каждое утро. К решению проблемы в марте подключились власти Татарстана.



Татьяна Демина