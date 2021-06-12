Путин сравнил Трампа и Байдена
Президент США Джо Байден — «человек карьеры», а экc-президент США Дональд Трамп является экстраординарной и талантливой личностью. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью NBC, фрагмент которого был опубликован.
«Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп — неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», — отметил Путин.
Также российский лидер высказался о нынешнем президенте США.
«Радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден — человек карьеры. Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике», — сказал он.
Кроме того, Путин выразил надежду, что со стороны его коллеги «не будет импульсивных шагов».
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве. Мероприятие запланировано на 16 июня.
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