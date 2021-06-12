В Казани установили памятник воинам-интернационалистам за 22 млн рублей — сегодня состоится его открытие

Сегодня в Казани в 11.00 состоится церемония открытия памятника воинам-интернационалистам — его установили в парке Победы.

Общая стоимость памятника составляет 21 млн 849 тыс. рублей. Он представляет собой фигуры трех бойцов у каменной стены, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минкульта РТ. Памятник сделан из гранитного камня и бронзы, в Смоленске отливали бронзовую часть. Высота композиции — 4,6 м, ширина — 6,2 м. Деньги на проект были выделены из бюджета РТ.

фото: kzn.ru

Автором выступил скульптор, член Союза художников России и Татарстана Александр Кислов. Он также сделал металлическое древо на фасаде Дворца земледельцев.

Открывать памятник приедет Рустам Минниханов, будут присутствовать и ветераны-афганцы из различных регионов России и из-за рубежа. Подробности — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев