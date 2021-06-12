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Исследование: 20% татарстанцев отправились в мае в Москву и Нижний Новгород

02:26, 12.06.2021
Исследование: 20% татарстанцев отправились в мае в Москву и Нижний Новгород
Фото: wikipedia.org

20% татарстанцев отправились в Московскую и Нижегородскую области в мае. Такие данные приводят аналитики «МегаФона».

Помимо этих направлений, жители республики часто выбирали для путешествий Сочи, Екатеринбург и соседний Ижевск. Там побывало чуть более 2,5% отдыхающих абонентов оператора. 2% туристов из Татарстана отправились в мае на Дальний Восток. Популярными направлениями стали Хабаровск, Чита и Якутск.

Путешественники Татарстана проговорили в майских поездках более 12 миллионов минут и израсходовали свыше 900 ТБ трафика. Самые интернет-активные дни — 9 и 30 мая.

В Татарстан в мае приезжали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. Более 60% гостей прибыли именно из этих регионов.

В мае во время десятидневных майских выходных в Казань приехали свыше 150 тысяч туристов и экскурсантов как из республики, так и других регионов России.

Татьяна Леухина
АналитикаОбществоТехнологии Татарстан
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