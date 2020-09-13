Ульяновский губернатор предложил ввести отцовский капитал

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в регионе отцовский капитал для многодетных семей.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы губернатора.

Морозов рассказал, что в регионе реализуется областной проект «Многодетный регион» и отцовский капитал может стать его частью.

Также губернатор заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.