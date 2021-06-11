В России утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год

В России в 2022 году установили прожиточный минимум в размере 11 950 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Для трудоспособного населения он составит 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2021 год в размере 9 955 рублей. Для трудоспособного населения он составит 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей. Все расчеты делались на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы.

В апреле Росстат сообщил, что в России по предварительным итогам 2020 года число малоимущих составило 17,8 млн человек — 12,1% от населения страны.

