Соцсети: в Альметьевске выпал град — люди прячутся под крышами зданий

Фото: скриншот

В Альметьевске в пятницу вечером выпал град. Видео с места событий публикуют пользователи социальной сети. Люди пытаются укрыться от непогоды под крышей.

Также поступает информация, что были затоплены подъезды некоторых многоквартирных домов.

фото: скриншот

Отмечается, что и в других подъездах появилась вода.

Синоптики вновь прогнозируют на территории республики грозы и град. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

«Вечером 11 июня, ночью и днем 12 июня на территории Татарстана местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально град», — говорится в сообщении.

Алексей Нечаев