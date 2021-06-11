Новости общества

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: в Альметьевске выпал град — люди прячутся под крышами зданий

19:01, 11.06.2021
Соцсети: в Альметьевске выпал град — люди прячутся под крышами зданий
Фото: скриншот

В Альметьевске в пятницу вечером выпал град. Видео с места событий публикуют пользователи социальной сети. Люди пытаются укрыться от непогоды под крышей.

Также поступает информация, что были затоплены подъезды некоторых многоквартирных домов.

фото: скриншот

Отмечается, что и в других подъездах появилась вода.

Синоптики вновь прогнозируют на территории республики грозы и град. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

«Вечером 11 июня, ночью и днем 12 июня на территории Татарстана местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально град», — говорится в сообщении.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также