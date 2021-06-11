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Синоптики вновь прогнозируют в Татарстане грозы и град

14:00, 11.06.2021
Синоптики вновь прогнозируют в Татарстане грозы и град
Фото: e-nkama.ru

Синоптики вновь прогнозируют на территории республики грозы и град. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

«Вечером 11 июня, ночью и днем 12 июня на территории Татарстана местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально град», — говорится в сообщении.

В Казани дождь ожидается днем.

Синоптики уже прогнозировали неустойчивый характер погоды. Татарстанцев предупреждали о грозе и граде.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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